Ora è ufficiale: Tameze al Torino

Come anticipato, ora è anche ufficiale. Tameze è un nuovo giocatore del Torino. Lo avevamo anticipato il 14 luglio, quando parlavamo del Torino in lizza per il centrocampista del Verona. Confermando poi tutto il 20 luglio annunciando poi le visite mediche.

Questa la nita del club: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Hellas Verona Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Adrien Tamèze. Tamèze è nato a Lille, in Francia, il 4 febbraio 1994. Cresciuto nei settori giovanili di alcune società francesi, tra le quali Lille e Nancy, con quest’ultima ha esordito tra i professionisti in Coppa di Francia nel 2013. Successivamente ha vestito le maglie di Valenciennes e Nizza, con cui ha maturato le prime presenze nelle coppe europee. Giunto in Italia nel gennaio 2020, ha esordito in Serie A con l’Atalanta per poi trasferirsi al Verona, dove ha giocato nelle ultime tre stagioni. Con la maglia gialloblù, valorizzato anche dal tecnico Juric, ha collezionato 114 presenze e 5 gol. Tutto il Torino Football Club accoglie Tameze con un cordiale benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”.

Il centrocampista acquistato a titolo definitivo dall’Hellas Verona#SFT pic.twitter.com/Ly6DYuZrT2

— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 23, 2023



Foto: twitter Torino