Esclusiva: Tameze, torna il Monza. E Juric lo chiede al Torino

Adrien Tameze lascerà il Verona. Il centrocampista può liberarsi dietro il pagamento di una clausola da 3,5 milioni, ci sono sirene arabe che almeno per il momento il francese naturalizzato camerunese non intende prendere in considerazione. Su di lui è tornato forte il Monza, dopo quanto vi avevamo anticipato tante settimane fa. Galliani cerca un altro centrocampista dopo aver ufficializzato Gagliardini. E il profilo piace parecchio a che a Juric che lo ha segnalato al Torino, vedremo se ci sarà un affondo anche dei granata.

Foto: sito Verona