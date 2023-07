L’indiscrezione: Tameze-Torino al traguardo 6 giorni dopo. Juric accontentato

Adrien Tameze e il Torino promessi sposi. Trattativa ai dettagli per il centrocampista classe 1994 in uscita da Verona e che Juric aveva messo con forza nella sua lista, come anticipato 6 giorni fa. Tameze avrebbe dovuto lasciare Verona lo scorso gennaio, ma le trattative non furono definite e si decise di mettere una clausola non alta di circa 3,5 milioni. Seguito a lungo dal Monza, che poi ha virato su Gagliardini, c’erano state anche sirene arabe ma Tameze ha voluto aspettare. E ora il Torino sta perfezionando gli ultimi dettagli, operazione in chiusura nel rispetto della volontà di Juric. L’allenatore ritroverà il centrocampista che ha già avuto ai tempi dell’Hellas.

Foto: Twitter Hellas Verona