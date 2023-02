Ora è ufficiale: Jesé Rodriguez nuovo attaccante della Samp

Dopo aver anticipato e, in seguito, confermato. Adesso è ufficiale: Jesé Rodriguez è un nuovo attaccante della Sampdoria. Rinforzo nella zona avanzata del campo per il tecnico Dejan Stankovic, un acquisto per continuare ad inseguire la permanenza in Serie A. I blucerchiati hanno una situazione delicata in classifica, sono penultimi con appena dieci punti in ventuno gare e la prima posizione utile per restare nella massima serie dista già otto punti. L’attaccante classe ’93 arriva come parametro zero, l’ex Real Madrid è rimasto svincolato dopo l’esperienza in Turchia con l’Ankaragücü. Il comunicato del club blucerchiato: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jesé Rodríguez (nato a Las Palmas de Gran Canaria, Spagna, il 13 settembre 1993)”.

Foto: sito ufficiale Sampdoria