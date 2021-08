Ora è ufficiale: Hincapié al Bayer Leverkusen

Ora è anche ufficiale. Piero Hincapié, difensore classe 2002 dell’Atletico Tallares, è stato ufficialmente annunciato quale nuovo giocatore del Bayer Leverkusen.

Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi, come non ci fosse alcun accostamento al Napoli e ribadito in giornata, annunciando come in serata il Bayer lo avrebbe ufficializzato. E così è stato.

🚨 TRANSFER NEWS 🚨 Piero Hincapié has joined the Werkself on a five-year deal! ✍️ pic.twitter.com/apIdEF06nj — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 16, 2021



Foto: Twitter Bayer Leverkusen