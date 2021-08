Hincapié al Bayer: un problema solo per chi lo aveva accostato al Napoli

Ci sono situazioni così scandite che ci meravigliamo dello stupore altrui. Piero Hincapié al Bayer Leverkusen per circa 10 milioni non è una notizia sorprendente, per il solito motivo che in Bundesliga hanno una disponibilità cash da tenere sempre in considerazione. Il problema semmai è di chi lo aveva accostato al Napoli, per qualcuno addirittura operazione conclusa, fumata bianca, annuncio in arrivo. Per qualche altro contatti continui, un termine spesso abusato per dire il… nulla. Avevamo spiegato quanto sarebbe stata in salita l’operazione per il Napoli, praticamente impossibile. Infatti il difensore centrale è andato al Bayer Leverkusen.

Foto: Twitter personale Hincapié