L’indiscrezione: Hincapié al Bayer, le cifre definitive

Piero Hincapié sarà il nuovo difensore centrale del Bayer Leverkusen. Il classe 2002 è già in Germania, si è sottoposto alle visite mediche e l’operazione è stata chiusa per 8 milioni più 4 di bonus, esattamente quanto aveva chiesto il Tallares fin dai primi momenti della trattativa. Una cifra che ha messo, come spiegato, quasi subito out il Napoli malgrado i facili ottimismi per un’operazione che – a quelle condizioni – mai si sarebbe potuta completare. Infatti, la trattativa neanche è partita.

Foto: Instagram Hincapié