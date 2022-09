Armand Laurienté è un nuovo calciatore del Sassuolo. Il calciatore – come anticipato – era stato proposto ai neroverdi a inizio agosto, ma in quel momento la priorità era Pinamonti. Il Sassuolo, come raccontato, non ha mai mollato la pista e pochi minuti fa ha depositato il contratto dell’esterno in Lega. Il calciatore si trasferisce titolo definitivo dal Lorient.

Foto: Lorient Twitter