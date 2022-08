Laurienté: il Sassuolo al traguardo (10 milioni). Ulteriore conferma per Bajrami viola

Armand Laurienté al Sassuolo. E quindi nessuna pole per Bajrami che resta molto vicino alla Fiorentina. L’esterno offensivo classe 1998 era stato proposto, come anticipato, già un mese fa ma la priorità del club emiliano era Andrea Pinamonti. Con la cessione di Raspadori sono ripresi i contatti con il Lorient, la trattativa non è mai saltata, anzi è stata chiusa per 10 milioni e ora si attende l’arrivo del ragazzo in Italia. Ulteriore conferma che nelle prossime ore la Fiorentina stringerà per Bajrami.

Foto: twitter Lorient