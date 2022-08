﻿Esclusiva: Sassuolo, proposto Laurienté. Ma priorità Pinamonti

Il Sassuolo prenderà presto una decisione su Giacomo Raspadori, il Napoli resta in vantaggio e fiducioso di chiudere. Il club emiliano sta pensando a un sostituto che possa essere in esterno oppure no. È stato proposto Laurienté, vecchio obiettivo del Torino in forza al Lorient, ma l’idea forte è quella di prendere un attaccante con caratteristiche diverse. La prima scelta è Andrea Pinamonti, anche oggi contatti con l’Inter, e il desiderio di voler anticipare l’Atalanta.

Foto: Sito Lorient