Ora è anche ufficiale: Zanoli è un nuovo giocatore dell’Udinese

01/09/2025 | 16:59:01

Attraverso un post presente sul canale ufficiale di X, l’Udinese ha ufficializzato l’acquisto di Alessandro Zanoli. I bianconeri erano in prima fila da tempo, già dal 19 agosto scorso, come vi abbiamo raccontato. La strategia del Napoli l’avevamo confermata per quanto riguarda i movimenti sugli esterni: Zanoli va a Udine, Mazzocchi resta. Il giocatore vestirà dunque la maglia bianconera dei friulani.

Foto: X Udinese