L’indiscrezione: Elmas più Hojlund, il Napoli vuole procedere fino in fondo

24/08/2025 | 17:45:15

Il Napoli vuole chiudere almeno un paio di colpi fino alla conclusione del mercato. E il piano è quello che vi abbiamo svelato: Elmas più Hojlund. Il centrocampista offensivo macedone è stato accostato a tante, troppe, squadre nelle ultime settimane, lui aspetta con fiducia il Napoli. Su Hojlund il club azzurro ha lavorato no stop anche nelle ultime ore, a costo di tramutare il prestito con diritto in un obbligo di riscatto, in ogni caso cercherà di strappare le condizioni più favorevoli con il Manchester United. Come già abbondantemente raccontato, il Napoli ha preso tempo per Juanlu Sanchez e non sta valutando con attenzione – almeno in queste ore – un altro centrocampista potendo Elmas coprire più ruoli.

foto: Instagram Elmas