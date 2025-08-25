L’indiscrezione: Zanoli, l’Udinese insiste. E su Mazzocchi…

26/08/2025 | 00:05:19

L’Udinese insiste per Zanoli e non si può escludere che possa andare lo stesso in Friuli, anche se il Napoli dovesse decidere definitivamente di non affondare per Juanlu Sanchez, come sta accadendo in queste ore. Non è stata ancora presa una decisione, il Napoli valuterà e poi scioglierà le riserve. In questo caso sarebbe Mazzocchi a restare alla corte di Conte pur avendo un paio di proposte dalla Serie A.

Foto: sito Napoli