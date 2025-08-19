L’indiscrezione: Zanoli non era in chiusura a Bologna, ora Udinese o… Napoli

19/08/2025 | 23:05:07

Alessandro Zanoli in chiusura a Bologna? No, per la verità alla corte di Italiano andrà Nadir Zortea, come anticipato da Michele Criscitiello alle 14,45. Quindi, quella notizia torna in archivio, anche perché non eravamo in stato avanzato. Adesso ci sono due strade per Zanoli: l’Udinese in prima fila, sempre che il Napoli riesca a sbloccare Juanlu Sanchez, condizione indispensabile per liberare il terzino destro.

foto: Instagram Zanoli