Ora è anche ufficiale: Mulè alla Juventus a titolo definitivo

Tre giorni fa vi avevamo raccontato in esclusiva dello stato avanzato della trattativa tra la Juventus e la Sampdoria per il trasferimento in bianconero di Erasmo Mulè, difensore classe 1999 che i blucerchiati avevano prelevato dal Trapani. Operazione chiusa martedì con l’accordo totale tra i club, un’operazione a titolo definitivo da 5 milioni di euro. Tutto confermato: la Sampdoria ha annunciato ufficialmente la cessione di Mulè tramite una nota. Questo il testo: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Juventus F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Erasmo Mulè”.