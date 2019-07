Esclusiva: Juve, trattativa avanzata con la Samp per il difensore Mulè

Erasmo Mulè può lasciare la Samp. Il difensore classe 1999 che il club di Ferrero aveva prelevato dal Trapani, piace molto alla Juve, trattativa in corso e in stato avanzato. Mulè si era imposto con la maglia del Trapani, ha qualità superiori alla media, andrebbe subito alla Juve per essere protagonista con l’Under 23. I discorsi sono già ben avviati, sono attesi sviluppi.

Foto: Sampdoria Twitter