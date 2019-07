Esclusiva: Mulè alla Juve, è fatta. Domani le visite

Erasmo Mulè alla Juve, confermato quanto anticipato nel pomeriggio di ieri, quando vi abbiamo svelato la trattativa in stato avanzato tra il club bianconero e la Samp, proprietaria del cartellino. E ora la Juve ha raggiunto l’accordo totale per il trasferimento del difensore classe 1999 che il club di Ferrero aveva prelevato dal Trapani: operazione a titolo definitivo da 5 milioni di euro, domani Mulè a atteso a Torino per le visite mediche di rito, un rinforzo importante per la Juve U23.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria