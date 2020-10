Ora è anche ufficiale: Matteo Darmian è dell’Inter

Come riportato in esclusiva in queste settimane, Matteo Darmian è passato dal Parma all’Inter. Il classe 1989 passa ai nerazzurri con la formula del prestito annuale. Ad annunciarlo il sito della Lega Calcio. Si chiude perciò una trattativa annunciata già dallo scorso anno come vi avevamo anticipato ancor prima delle indiscrezioni uscite nell’ultimo periodo.

Darmian ha giocato ieri per l’ultima volta con il Parma, subentrando nella ripresa nella vittoriosa gara con il Verona. Questo il comunicato dell’Inter: “Matteo Darmian è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il difensore italiano, classe 1989, si trasferisce in nerazzurro dal Parma Calcio 1913 a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione del prestito in trasferimento definitivo”.



Fonte Foto: Twitter Parma