Esclusiva: Darmian-Inter per luglio (confermato). Riflettori su Alonso

Matteo Damian chiuderà la stagione a Parma ma, come già segnalato la scorsa estate, il suo futuro sarà all’Inter. Difficilmente a gennaio, molto più probabilmente la prossima estate. Una trama chiara già lo scorso agosto, quando a pochi giorni dallo stop il Parma chiuse l’operazione per il terzino in uscita dal Manchester United. Damian è tornato in Italia come voleva, l’Inter lo apprezza molto e dalla prossima estate lo inserirà nell’organico da mettere a disposizione di Conte. Per gennaio l’obiettivo è Marcos Alonso che ha saltato per un problema fisico l’ultimo impegno con il Chelsea, i nerazzurri sperano di strappare una formula che metta d’accordo tutti.

Foto: Parma Twitter