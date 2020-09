Esclusiva: Inter-Darmian, questione di tempo. Kumbulla sì, ma senza fretta

L’Inter ha dato il via libera alla cessione di Godin al Cagliari, in attesa delle intese definitive tra Giulini e il difensore uruguaiano. Il club nerazzurro ha già fatto la stessa cosa con Ranocchia ora deve trovare gli accordi con il Genoa che vuole portarlo a ogni costo sotto la Lanterna. Ulteriore conferma che l’Inter, non obbligatoriamente nelle prossime ore, andrà a chiudere per Matteo Darmian, mantenendo una vecchia promessa. E l’attenzione resta alta su Kumbulla (sempre nel mirino della Lazio), a condizione che non sia una situazione dei prossimi giorni, giorni che l’Inter dedicherà alle cessioni come sta facendo. Kumbulla (ripetiamo, sempre se sarà libero tra un paio di settimane) potrebbe anche essere preso e lasciato all’Hellas per un’altra stagione. A meno che non avverta la necessità di avere subito un altro centrale.

