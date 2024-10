Ora è anche ufficiale: Maiuri nuovo allenatore della Cavese

Vincenzo Maiuri è il nuovo allenatore della Cavese. Dopo quanto vi avevamo anticipato tra la mattinata e il pomeriggio di ieri, adesso c’è anche il comunicato del club campano che aveva già provveduto ad annunciare l’esonero di Di Napoli. Questo il testo: “La Cavese 1919 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al Sig. Vincenzo Maiuri. Per lui è un ritorno in biancoblù dopo la parentesi nella stagione 2020/2021. Un lunga carriera in panchina iniziata nel 2005, che lo ha portato nelle ultime due stagioni con il Sorrento, prima alla vittoria del campionato di Serie D, poi ad una salvezza tranquilla nel girone C dalla scorsa Lega Pro. Ad integrare lo staff tecnico già presente, arrivano il vice allenatore Felice Scotto ed il collaboratore tecnico Salvatore D’Alterio”.

Foto: maiuri sito sorrento