L’indiscrezione: panchina Cavese, in chiusura l’accordo con Maiuri

Vincenzo Maiuri si appresta a diventare il nuovo allenatore della Cavese, confermando la nostra esclusiva di stamattina. In questi minuti il club campano sta comunicando l’esonero a Di Napoli che paga la sconfitta di ieri a Caserta. Maiuri era stato contattato anche dal Latina che non è stato così rapido e ha subito il sorpasso. Nelle prossime ore Maiuri firmerà un impegno fino al 30 giugno 2026, la Cavese si appresta a ripartire da lui per dimenticare le ultime vicissitudini.

Foto: maiuri sito sorrento