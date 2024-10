Il Latina aveva fissato per oggi, come raccontato nella serata di ieri, un appuntamento con Vincenzo Maiuri dopo l’esonero di Padalino. Ma oggi rischia concretamente di essere scavalcato dalla Cavese, la sconfitta di ieri può essere fatale per Di Napoli a forte rischio esonero. E Maiuri è una soluzione che intriga molto la Cavese, vedremo gli sviluppi.

Foto: maiuri sito sorrento