Ora è anche ufficiale: il Livorno esonera Breda

“L’A.S. Livorno Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il signor Roberto Breda. Il Club amaranto saluta Breda ringraziandolo per il lavoro svolto fino ad oggi , augurandogli le migliori fortune per il proseguimento della carriera, con questa nota il Livorno ha annunciato l’esonero di Roberto Breda in bilico da tempo come già vi avevamo raccontato. Ora il club di Spinelli, come già vi avevamo anticipato, dopo aver ricevuto il no di Pillon è pronto a chiamare Tramezzani.