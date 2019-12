L’indiscrezione: Pillon ribadisce il no al Livorno. Pronto Tramezzani

Il Livorno ha esonerato Roberto Breda, ma ha incassato un altro no. Dopo quello di Castori ieri mattina, poco fa è arrivata anche la risposta negativa di Bepi Pillon. Come anticipato all’ora di pranzo, Pillon era la prima scelta ma aveva chiesto il preparatore al seguito che il Livorno gli ha negato. E così ha detto no. Spinelli, dopo aver scartato Gelain, ha ormai ripiegato su Paolo Tramezzani, già contattato nei giorni scorsi e che ha risolto il suo contratto con l’Apoel Nicosia.

Foto: sito Sion