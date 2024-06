Ora è anche ufficiale: Holm è un nuovo giocatore del Bologna

Come raccontato oltre 10 giorni fa Emil Holm è un nuovo giocatore del Bologna, adesso è anche ufficiale. Lo ha annunciato lo stesso club con una nota sul proprio sito, di seguito un estratto dello stesso:

“Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dallo Spezia Calcio il diritto alle prestazioni sportive del difensore Emil Holm. Undicesimo calciatore svedese della storia del club, Emil Holm è un difensore classe 2000, noto per le eccellenti doti fisiche e atletiche.” Restyling dunque sulle fasce dal momento che il club si appresta ad accogliere anche Juan Miranda, ex Real Betis, in città per le visite.

Foto: sito Bologna