Sorpresa Bologna: fortissimo scatto per Holm

Dopo il rinnovo di Lykoggiannis, si potrebbe accedere il mercato in casa Bologna. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, il club emiliano è in pole position per Emil Holm, esterno rientrato allo Spezia dopo la parentesi all’Atalanta. Contatti in corso ed in rapida evoluzione: Holm potrebbe finire in rossoblu per una cifra vicina ai 12 milioni di euro.

Foto: sito Atalanta