Miranda, visite in corso con il Bologna: è la risposta a Gosens

Il Bologna sta per accogliere Juan Miranda, esterno sinistro svincolato classe 2000. Miranda è già in città per le visite con il nuovo club. Se vogliamo, la risposta a Gosens che il Bologna ha trattato a lungo senza trovare una soluzione con l’Union Berlino in riferimento alla formula. E così ecco Miranda, svincolato dal Betis Siviglia, a lungo un obiettivo del Milan e che adesso giocherà in Champions con Vincenzo Italiano in panchina.

Foto: instagram Real Betis