Ora è anche ufficiale: Delle Monache passa alla Samp, ma rimarrà in prestito al Pescara

Mancava solamente l’ufficialità per il passaggio di Marco Delle Monache, in uscita dal Pescara, alla Sampdoria. Come anticipato, tuttavia, il calciatore rimarrà, ancora per una stagione, in Abruzzo. Il comunicato non si è fatto attendere ed è stato pubblicato in questi minuti dal club blucerchiato sul proprio sito: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Delfino Pescara 1936 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marco Delle Monache (nato a Cappelle sul Tavo, Pescara, il 3 febbraio 2005). Contestualmente, gli stessi diritti sono stati ceduti a titolo temporaneo allo stesso Delfino Pescara 1936”.

Foto: Instagram Delle Monache