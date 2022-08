Delle Monache dal Pescara alla Samp, nessuna sorpresa: operazione ai dettagli

Colpo in prospettiva per la Sampdoria, che ha concluso la trattativa per acquistare Marco Delle Monache, in uscita dal Pescara. La trattativa, come anticipato, era in chiusura già due giorni fa, con entrambi i club al lavoro sui bonus dopo aver raggiunto l’intesa per una cifra vicina al milione e mezzo. L’attaccante esterno, tuttavia, dovrebbe restare per un’altra stagione in Abruzzo per valorizzare ancora di più il proprio repertorio in attesa di trasferirsi alla Sampdoria.

Foto: Instagram Delle Monache