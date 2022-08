Esclusiva: Samp in chiusura per l’attaccante Delle Monache

La Samp guarda in prospettiva e sta preparando un colpo per l’attacco. Si tratta di Marco Delle Monache, esterno offensivo classe 2005, in uscita dal Pescara. La trattativa è in stato avanzato, la richiesta è vicina al milione e mezzo, si sta lavorando sui bonus e si può chiudere presto.

Foto: Instagram Delle Monache