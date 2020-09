Ora è anche ufficiale: Arkadiusz Reca in prestito al Crotone

Vi stiamo raccontando della trattativa per Reca al Crotone da quasi un mese e proprio stamattina vi abbiamo ribadito che è sempre stato la prima scelta dei pitagorici. Ora l’affare è stato ufficializzato: prestito con diritto di riscatto per l’esterno sinistro di proprietà dell’Atalanta. Ecco il comunicato:

“Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall’Atalanta Bergamasca Calcio le prestazioni sportive del calciatore Arkadiusz Reca.

Nato a Chojnice (Polonia) il 17/06/1995, Reca e può agire in qualsiasi posizione sulla fascia sinistra. Dotato di ottima progressione palla al piede e buon dribbling, Arkadiusz grazie a questa qualità riesce a raggiungere facilmente il fondo e crossare in mezzo per i compagni.

Nazionale polacco, nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Spal e vanta 8 presenze con la sua Nazionale.

Benvenuto nella famiglia rossoblù, Arkadiusz!”.

Foto: sito Crotone