Reca: mai Genoa, solo Crotone. Ora occhio a Luperto

Arkadiusz Reca in prestito dall’Atalanta al Crotone: prima scelta da sempre del club rossoblù, che ha avuto la pazienza e il merito di saper aspettare. Reca era stato accostato da altre fonti al Genoa, ma non c’erano margini. Perché il Genoa (e non la Fiorentina…) aveva puntato Luca Pellegrini per la fascia sinistra, ora il cerchio si chiude. E occhio anche a Luperto, il Crotone ha voglia di chiudere i primi giorni della prossima settimana, ha il via libera del Napoli. Il difensore centrale per Strippa, un altro rinforzo importante per un mercato da protagonista. E Reca c’è già…

Foto: YouTube Atalanta