Il Crotone vuole rafforzare la difesa per il meritato ritorno in Serie A. Sono in stato avanzato tre trattative, quelle che si riferiscono a Lisandro Magallan, difensore centrale classe 1993 dell’Ajax, Cristian Dell’Orco, jolly difensivo classe 1994 del Sassuolo e Arkadiusz Reca, esterno sinistro classe 1995 di proprietà dell’Atalanta.

Foto: Logo Crotone.