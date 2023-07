Onana è in arrivo a Carrington per le visite mediche con il Manchester United

André Onana è pronto per iniziare la sua nuova avventura con il Manchester United: vi abbiamo raccontato la trattativa passo dopo passo, ora l’estremo difensore è pronto per cominciare la sua esperienza in Premier League. L’ex portiere dell’Inter è in arrivo a Carrington, sede del club inglese, per svolgere le visite mediche con la sua nuova squadra, prima di firmare il contratto con i Red Devils.

Foto: Instagram Onana