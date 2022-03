Olivera-Napoli, il presidente del Getafe annuncia: “Affare in fase avanzata”

Mathias Olivera è un nome che viene accostato al Napoli già dall’estate scorsa, sebbene inizialmente sia solo stato proposto agli azzurri. Nel mercato di gennaio, poi, le voci si sono fatte più insistenti, ma il club di De Laurentiis non aveva grandi margini di manovra. Come abbiamo riportato a fine gennaio, le parti sono comunque rimaste in contatto per un trasferimento in futuro e infatti il presidente del Getafe ha confermato tutto a Cadena Ser: “Siamo tranquilli con Mathias. Ha rinnovato, con la condizione che se si fosse un’offerta conveniente per entrambe le parti noi l’avremmo fatto partire. Sappiamo che non resterà qui per la sempre e credo che il suo trasferimento in Italia è in una fase molto avanzata”.

Foto: Instagram Olivera