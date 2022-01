Olivera obiettivo vero. Ma ora il Napoli non può mettere firme

Tre giorni scarsi alla conclusione del mercato. E certezze sempre più evidenti sul fatto che il Napoli non avrebbe fatto operazioni in entrata dopo l’arrivo di Tuanzebe. Non c’erano margini per Tagliafico, l’Ajax mai avrebbe aperto al prestito, unica condizione possibile perché il Napoli entrasse in azione. Il discorso vale per Mathias Olivera, esterno 1995 e punto di forza del Getafe, un profilo molto interessante e dalle buone qualità tecniche. Anche in questo caso non esistevano margini per chiudere a gennaio, tuttavia Olivera è in pole la prossima estate, pur avendo molte richieste. Operazione in doppia cifra non lontana, con i bonus, dai 15 milioni. Il Napoli ha il gradimento, ma adesso non può formalizzare e lo farà quando arriverà il via libera di De Laurentiis sul budget. Quindi, situazione da seguire con molta attenzione (il nome di Olivera è da mesi nella lista del club azzurro), aspettando il momento giusto per mettere nero su bianco.

FOTO: Instagram Olivera