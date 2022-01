Il Napoli e il terzino sinistro: Tagliafico un’illusione. Olivera piace da sempre, ma a gennaio…

Non ci piace il mercato delle illusioni, dei sogni venduti senza che ci sia un margine importante di verità. Prendiamo il Napoli e la storia del terzino sinistro: nell’ultima settimana è stato accostato Tagliafico al club azzurro, come se fosse una soluzione rapida, veloce e senza alcun tipo di intoppo. Soprattutto come se l’Ajax fosse diventata una bottega semplice, della serie “chiedo un prestito con diritto di riscatto e si spalancano magicamente le porte”. In tanti hanno chiesto a noi, abbiamo preferito il silenzio. Regalare illusioni, senza un minimo di fondamento, è il peggiore esercizio che ci possa essere. La musica è sempre stata la stessa: il Napoli cercava un difensore centrale, ha preso Tuanzebe come vi abbiamo raccontato passo dopo passo e anche in quel caso non ha potuto cavalcare piste onerose e segnalate da chi – come per Tagliafico – ha venduto sogni impossibili. Con il semplice risultato di illudere la gente senza quel minimo rispetto che ci vorrebbe sempre. Per quanto riguarda Matias Olivera, specialista del Getafe, è un obiettivo per giugno – come più volte ricordato – ma le possibilità di anticipare a gennaio oggi (sottolineiamo oggi) sono vicine allo zero. Due settimane fa in Spagna lo davano in dirittura, ma ripetiamo questa è una sessione al momento bloccata per il club azzurro. Al Napoli piace molto per giugno, ma bisognerebbe prima spiegare come sia stato possibile accostare Tagliafico scaricando adesso le colpe su altro.

FOTO: Instagram Olivera