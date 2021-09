Oggi continua la 2a giornata della fase a gironi di Champions League. Il programma

Abbiamo già vissuto tante emozioni nella 2a giornata della fase a gironi di Champions League: il ko interno del Milan ed il pareggio dell’Inter, ma soprattutto il tonfo clamoroso del Real Madrid per mano dello Sheriff e la vittoria del PSG sul Manchester City, gara d’esordio di Gianluigi Donnarumma in questa competizione e che ha visto il primo gol “parigino” di Leo Messi. Ma oggi si continua, tocca a Juventus e Atalanta, ma non solo. Ecco il programma completo:

MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE

Atalanta-Young Boys alle 18.45

Zenit-Malmoe alle 18.45

Bayern Monaco-Dinamo Kiev alle 21.00

Benfica-Barcellona alle 21.00

Manchester United-Villarreal alle 21.00

Salisburgo-Lille alle 21.00

Wolfsburg-Siviglia alle 21.00

Juventus-Chelsea alle 21.00

