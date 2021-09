Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Chelsea

Domani torna in campo in Champions League la Juventus, e lo fa ospitando il Chelsea di Tuchel e di Romelu Lukaku.

Allegri ha annunciato in conferenza stampa che Danilo, Alex Sandro, Locatelli e Szczesny saranno titolari, ma ha lasciato anche grandi dubbi sugli altri posti che andranno a riempire l’undici bianconero. Sappiamo delle assenze di Morata e Dybala, in avanti il tecnico toscano potrebbe schierare il duo formato da Chiesa e Kean.

Tuchel ha perso Kanté per Covid in giornata, assenza pesantissima per i Blues. Al suo posto agirà Loftus-Cheek.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Kean.

All. Allegri.

CHELSEA (3-5-2): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Loftus-Cheek, Jorginho, Kovacic, Alonso; Lukaku, Werner.

All. Tuchel.

Foto: Twitter Juventus