Donnarumma e l’esordio in Champions: “Lo sognavo così e si è realizzato. Una gioia immensa”

Esordio in Champions con successo per Gianluigi Donnarumma, ecco le parole del portiere campano del PSG ai microfoni di Sky Sport: “Sognavo un esordio così, si è realizzato. E’ stata una grandissima partita, una gioia immensa, ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine, non è stato un periodo facile ma ne sono uscito perché ho una famiglia incredibile. Ero sereno, sapevo che questo momento sarebbe arrivato e me lo sarei goduto con loro. Giocare con questi campioni è fantastico, ti aiutano e ti fanno crescere: complimenti anche a Messi per il primo gol con questa maglia, su di lui non c’è nulla da dire”.

Foto: Twitter PSG