Nuova Reggina, in arrivo l’annuncio di Barillà

La nuova Reggina sta per annunciare il ritorno di Antonino Barillà, un nome in lista già dallo scorso 6 settembre quando non si era insediato il nuovo gruppo societario. E che avuto il gradimento anche dopo la svolta societaria. Tra poco l’annuncio relativo al centrocampista classe 1988 figlio del Sant’Agata e che sarà uno dei riferimenti della squadra che tra pochi giorni esordirà in Serie D. Nulla da fare, invece, per il difensore Cosenza che ha rinunciato per motivi personali.

Foto: Facebook LFA Reggio Calabria