Esclusiva: la nuova Reggina pensa a Pazienza, Belardi, Cosenza e Barillà

La nuova Reggina ripartirà dalla Serie D e molto presto verrà svelata la proprietà, con diversi imprenditori coinvolti. Il progetto sembra attendibile, alla larga dai salti nel vuoto dell’ultimo anno che ha portato alla delittuosa rinuncia alla Serie B con scelte fuori dal mondo. L’organigramma prevede Massimo Taibi nel ruolo di direttore generale più Emanuele Belardi, legatissimo al club dove è stato portiere per tanti anni, destinato a essere il direttore sportivo. La panchina verrà affidata quasi sicuramente a Michele Pazienza che in D ha vinto a Cerignola. I primi colpi di mercato saranno il difensore Francesco Cosenza e il centrocampista Antonino Barillà, entrambi svincolati, entrambi reggini, all’insegna di un senso di appartenenza che va sempre tutelato. Ma tante altre cose accadranno, prima però il passaggio ufficiale alla nuova proprietà e la decisione definitiva, poi la corsa contro il tempo per mettere su una squadra competitiva. All’interno di una categoria che rappresenta uno schiaffo a storia e blasone ma che va affrontata nel migliore dei modi per dimenticare al più presto l’assurda gestione degli ultimi anni.

Foto: Logo Reggina