Il retroscena: Cosenza, salta il trasferimento alla nuova Reggina per motivi personali

Francesco Cosenza non sarà il difensore centrale della nuova Reggina pur essendo stato raggiunto ieri un accordo di massima. Ma le riflessioni di Cosenza hanno portato, sia pur a malincuore, alla decisione di rinunciare per motivi personali: vive con la famiglia a Piacenza, non si vuole allontanare troppo, possibile che troverà una soluzione altrove nei prossimi giorni. A 37 anni Cosenza ha dimostrato nel recente passato di poter essere ancora protagonista. Una scelta lucida dopo una profonda valutazione: il ritorno di Cosenza a Reggio non si farà.

Foto: Facebook LFA Reggio Calabria