Nuova Reggina, ecco Rosseti: ora è anche ufficiale

La nuova Reggina, attesa domani all’esordio di San Luca nel girone I di Serie D, ha ufficializzato un altro acquisto. Si tratta dell’attaccante Lorenzo Rosseti, classe 1994, come avevamo anticipato nei giorni scorsi. Presto toccherà al difensore centrale serbo Milan Kremenovic, classe 2002. Entrambi sono già a disposizione dell’allenatore Trocini. Come raccontato ieri, la Reggina è in trattativa con un altro difensore centrale, Alessandro Bassoli (ex Modena e Cremonese).

Foto: sito Nuova Reggina