Esclusiva: Reggina, trattativa per il difensore centrale Bassoli

La nuova Reggina vuole chiudere qualche altra operazione sul mercato. C’è una trattativa in corso, ben avviata, per il difensore centrale Alessandro Bassoli, classe 1990, svincolatosi dopo l’ultima esperienza con il Pordenone, in passato protagonista con Modena, Sudtirol e Cremonese. Adesso la trattativa che potrebbe portare Bassoli alla Reggina: non ci sono accordi definitivi, ma concreti dialoghi in corso.

Foto: Facebook LFA Reggio Calabria