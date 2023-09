L’indiscrezione: nuova Reggina, Rosseti ai dettagli per l’attacco

La nuova Reggina sta per scegliere il nuovo attaccante. Dopo aver corteggiato Polidori della Virtus Francavilla, ha dovuto memorizzare l’incedibilità del diretto interessato a segno contro il Crotone. Adesso siamo in stato avanzato per l’arrivo di Lorenzo Rosseti, classe 1994, svincolatosi dal Latina lo scorso primo luglio. Accordo in dirittura, anche il difensore Kremenovic firmerà nelle prossime ore.

Foto: Facebook LFA Reggio Calabria