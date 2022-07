Nessuna sorpresa: Cambiaso alla Juve e Dragusin al Genoa

Nessuna sorpresa: come vi avevamo anticipato, il passaggio di Cambiaso alla Juve e di Dragusin al Genoa ora è anche ufficiale. Cambiaso come spiegato ieri andrà al Bologna, già in giornata. Questo il comunicato della società bianconera: “Arriva a titolo definitivo dal Genoa: stiamo parlando di Andrea Cambiaso che firma un contratto che lo lega al nostro Club fino al 30 giugno 2027”. Contestualmente è arrivato anche il comunicato della società ligure: “ Radu Dragusin è un nuovo giocatore del Genoa. Il difensore, nato a Bucarest il 3 febbraio del 2002, arriva dalla Juventus. In carriera ha vinto la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia nella stagione 2020/21. Dragusin vanta 6 presenze tra Nazionale maggiore e U21 della Romania. Con la maglia della Juventus ha debuttato anche in Champions League. Benvenuto Radu!”