Il retroscena: Cambiaso, lungo dialogo con Allegri. Ma già domani può andare a Bologna

Andrea Cambiaso si è finalmente presentato alla Juve, ha svolto le visite, ha firmato il contratto, grande felicità. L’esterno sinistro classe 2000 ha parlato a lungo con Massimiliano Allegri, che lo apprezza molto. E l’allenatore gli ha lasciato l’autonomia di decidere se andare a giocare in prestito oppure no. La scelta definitiva verrà fatta entro domani pomeriggio, l’orientamento attuale del giocatore è quello di andare a giocare. Non ha ancora sciolto tutte le riserve, ma la tendenza ormai è questa. Tra i tanti nomi fatti nelle ultime settimane, ancora prima che firmasse per la Juve e dopo averlo mandato in tanti altri club, il Bologna ha le chance più elevate per accogliere l’esterno in prestito. Ricordiamo che alla Juve piace Arnautovic, che il club emiliano per il momento blinda, ma questo è un altro discorso. Cambiaso vuole giocare, ma sarebbe soltanto un arrivederci alla Juve…

Foto: Instagram Cambiaso