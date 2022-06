Cambiaso, è Juve! Domani Dragusin al Genoa. E poi visite

Andrea Cambiaso alla Juve: affare fatto. Già da sabato, perfezionato ieri, ribadito qualche ora fa. Un apprezzamento che risale a mesi e mesi fa, quello della Juve e di altri 6-7 club, per l’esterno sinistro classe 2000 in scadenza tra un anno con il Genoa. E pronto a firmare un quadriennale con la Juve. Domani gli ultimi dettagli per il trasferimento del difensore Dragusin – come già raccontato – al Genoa. E al club rossoblù un conguaglio di circa 3,5 milioni. Presto sarà tempo di visite.

Foto: Twitter Genoa